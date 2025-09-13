Truffa delle tre carte, arrestate 2 persone della ‘batteria del Colosseo’

(Adnkronos) – La polizia locale di Roma nel pomeriggio di oggi ha arrestato in flagranza un uomo e una donna, con numerosi precedenti penali, sorpresi a truffare ignari avventori con il gioco delle tre carte. I due, entrambi romeni e appartenenti all'ormai nota 'batteria del Colosseo', stavano adescando i passanti con la tecnica del falso puntatore che appare vincente agli occhi delle persone da indurre a giocare. A rivestire questo ruolo era la donna, impiegata anche per custodire gli incassi di giornata. Proventi e attrezzature sono state sequestrate mentre per due i autori del raggiro, è scattato lo stato di fermo per essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Quella del gioco delle tre carte è una truffa che imperversa nella capitale e che ha visto negli ultimi mesi il proliferare dei gruppi specializzati nel raggiro, in gergo denominati 'batterie'. Sarebbero infatti addirittura una ventina i sodalizi criminali specializzati nel fenomeno, soprattutto cittadini dell'est che avrebbero scalzato le tradizionali bande di provenienza campana, parcellizzando e dividendosi le zone della capitale. Numerose quindi le truffe a danno di cittadini e turisti. L'ultimo arresto prima di oggi risale a giovedì scorso quando in manette sono finite altre sette persone per il medesimo reato. —[email protected] (Web Info)