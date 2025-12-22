Troncone (Aeroporti di Roma): “A Fiumicino 51 milioni di passeggeri nel 2025”

(Adnkronos) – “Nel 2025 a oggi sull’aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino ‘Leonardo da Vinci’ abbiamo già superato i 50 milioni di passeggeri”. Lo sottolinea Marco Troncone, amministratore delegato degli Aeroporti di Roma, illustrando i dati di traffico passeggeri relativi all’anno che si sta chiudendo. Con i viaggiatori che partiranno o arriveranno in occasione delle festività natalizie “chiuderemo il 2025 con oltre 51 milioni, un numero mai raggiunto prima da nessun aeroporto italiano – aggiunge – Si tratta di numeri importanti, che esprimono un’ulteriore crescita rispetto al 2024, anno che fu già di straordinaria crescita per Fiumicino, che crebbe più di ogni altro aeroporto a livello europeo”. (VIDEO)

Un risultato che “testimonia la grande funzionalità e capacità di questo aeroporto, ma soprattutto la grande attrattività dell’Italia, di Roma come destinazione – prosegue l’ad – e di un sistema turistico che funziona molto bene”.“Nel periodo delle feste natalizie ci aspettiamo 2 milioni di passeggeri, da oggi fino al 7 di gennaio. Numeri importanti, ancora una volta mai operati prima, – precisa Troncone – che soddisfano non solo quantitativamente ma anche qualitativamente: osserviamo infatti molto traffico di lungo raggio verso o da mercati lontani, principalmente il Nord America, ma anche il Sud America e l’Asia”.

“La sfida in vista di 2026 è continuare quella di continuare sulla strada della crescita, con dati ancora una volta qualitativamente interessanti. Ci saranno anche ulteriori nuove rotte. Il 2025 ha visto l’apertura di 30 nuovi collegamenti, rendendo Fiumicino uno dei primi dieci aeroporti al mondo più collegati. Il 2026 proseguirà su questa strada – conclude – Segnalo per ora solo due delle nuove rotte: Seattle, con ben due aerolinee che collegheranno questa città, e, per la prima volta, Houston”.

