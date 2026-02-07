News

Travolti da valanga durante fuoripista in Valtellina: due morti

by Adnkronos
(Adnkronos) – Due sciatori hanno perso la vita oggi, sabato 7 febbraio, dopo che sono stati travolti da una valanga in Valtellina. Un’altra si trova in condizioni critiche. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i soccorsi con tre elicotteri di Areu, guardia di finanza e vigili del fuoco. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 

Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni ambientali particolarmente complesse con intervento coordinato via aria. 

cronaca

