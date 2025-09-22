News

Trasporti, Grimaldi (Alis): “Logistica e mobilità sostenibile motori di crescita per l’Italia”

by Adnkronos
(Adnkronos) – “Alis è nata come associazione logistica dell’intermodalità sostenibile e negli anni si è allargata a porti, interporti, università, centri di ricerca e operatori di servizi. La nostra associazione non si occupa solo più di trasporto e di logistica ma soprattutto di mobilità sostenibile. L’ingresso di Ita Airways non è una conclusione, ma un ulteriore allargamento di una compagine associativa che cresce a favore del sistema Paese.” Così Guido Grimaldi, presidente Alis – Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile – durante la Cerimonia di firma dell'adesione di Ita Airways ad Alis a Fiumicino. Alis rappresenta mezzo milione di lavoratori e aziende con un fatturato globale aggregato di 150 miliardi di euro, quindi Grimaldi ha sottolineando il peso del comparto: “Trasporto e logistica valgono circa il 12% del PIL nazionale. Per far crescere il Paese serve una logistica sostenibile e competitiva, capace di abbattere monopoli e barriere di mercato. È così che si favoriscono importazioni ed esportazioni, come dimostra la nuova linea Italia-Turchia che ha aperto a maggiori scambi con l’Anatolia e l’area orientale”. —[email protected] (Web Info)

