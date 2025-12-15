Trasformazione digitale: oltre il 36% dei PC venduti in Italia è già AI-Ready

(Adnkronos) – Il ruolo crescente dell’Intelligenza Artificiale (IA) nei processi produttivi e formativi è stato al centro del tavolo tecnico “Intelligenza artificiale – Economia reale”, tenutosi nella Sala Isma presso il Senato della Repubblica su iniziativa del Senatore Massimo Garavaglia. L’evento ha offerto ad Acer l’occasione per ribadire la centralità della propria missione “Breaking barriers between people and technology”, orientata allo sviluppo di iniziative per le Piccole e Medie Imprese (PMI) e il settore educativo.

Nel corso dell’iniziativa è intervenuta Cristina Pez, Commercial Director B2B and Education di Acer EMEA, la quale ha fornito un quadro chiaro sull’avanzamento della trasformazione digitale nel mercato hardware. “La trasformazione digitale è in atto: secondo il monitoraggio sull’Information Technology di CONTEXT, in Europa il 44% dei pc venduti oggi è strutturato con un ‘chip set’ AI Ready di nuova generazione progettato per interagire con l’Intelligenza digitale, mentre in Italia il rapporto è superiore ad un pc su tre rispetto al 25% dell’anno scorso,” ha affermato Pez in apertura.

Cristina Pez, Commercial Director B2B and Education di Acer EMEA

Secondo la visione di Acer, la mera disponibilità di tecnologia IA-Ready non è sufficiente. L’innovazione diventa “davvero utile quando nasce dal contatto con chi ogni giorno vive i processi produttivi e formativi”. L’ecosistema dei partner è fondamentale per garantire una conoscenza diretta delle esigenze territoriali e per trasformare l’intelligenza artificiale da concetto astratto a strumento concreto capace di aumentare produttività, sicurezza e collaborazione.

La collaborazione con i partner si estende alla realizzazione di progetti pilota e alla formazione continua, ritenuti essenziali per rendere l’IA un acceleratore. Un esempio citato è quello di Cieffe Milano, azienda artigianale di alta gamma che ha integrato gli strumenti IA senza snaturare la propria identità produttiva. “La formazione continua e le sperimentazioni sul campo sono ciò che permette all’intelligenza artificiale di diventare un strumento determinante in ogni ambito aziendale,” ha dichiarato Pez.

Parallelamente al mondo aziendale, l’applicazione dell’IA nel settore educativo risponde alle trasformazioni richieste dal mercato del lavoro. La Pez ha richiamato i dati del World Economic Forum: “Secondo il World Economic Forum, il 60% dei bambini, che oggi frequentano le scuole primarie, in futuro faranno lavori che oggi nemmeno esistono e proprio per questo la scuola deve essere in grado di fornire un’alfabetizzazione digitale adeguata.”L’intelligenza artificiale offre nuove opportunità per un apprendimento personalizzato e inclusivo, ma deve essere gestita con cautela. La tecnologia, infatti, non deve sostituire il docente, ma supportarlo.

“Gli strumenti tecnologici non sostituiscono il docente; lo liberano, gli restituiscono tempo e gli permettono di avere una visione più precisa dei progressi degli alunni,” ha precisato Cristina Pez, Commercial Director B2B and Education di Acer EMEA. In questo contesto, l’ascolto delle esigenze delle scuole è cruciale, come dimostrato dallo sviluppo di dispositivi Acer convertibili nati da confronti diretti con docenti. L’intervento si è concluso ribadendo i tre pilastri che guidano Acer nello sviluppo tecnologico per imprese e scuole: prossimità, ascolto e formazione, elementi chiave per rendere sostenibile e realmente utile ogni percorso di innovazione.

