News

Trasferte vietate, Tar Lazio conferma divieto per tifosi Roma, Fiorentina e Napoli

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Con le quattro ordinanze depositate oggi (n. 1064 1065, 1066, 1067) il Tar del Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto le domande cautelari presentate dalle Associazioni dei tifosi della Roma (due ricorsi), della Fiorentina e del Napoli contro i decreti del Ministero dell’Interno con i quali è stato sancito il divieto di trasferta fino al termine della stagione calcistica. 

I decreti erano stati adottati dal Ministero a seguito degli scontri fra opposte tifoserie lungo tratti autostradali per il raggiungimento degli impianti sportivi dove si sarebbero tenute le partite di calcio nelle quali erano impegnate le relative squadre. Il decreto che riguardava la tifoseria della Lazio non è stato impugnato. 

Quello che riguarda la Roma (il n.1066) è stato accolto limitatamente al divieto di trasferta per i residenti in province della regione Lazio diverse da Roma. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Brann-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Jagiellonia-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Milano Cortina, oggi Italia sogna nuove medaglie –...

Caso Epstein, Bill Gates annulla discorso a vertice...

Corea del Sud, ex presidente Yoon condannato all’ergastolo

Ucraina, Zelensky: “Usa e Russia discutono nuovo documento...

Maltempo con neve abbondante e piogge diffuse: ma...

Corea del Nord, Kim Jong Un presenta nuovo...

Blitz anti-camorra a Napoli, sgominati i vertici di...

Sinner-Mensik: orario, precedenti e dove vederla in tv