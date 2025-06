Trani si accende con l’offshore, in arrivo la “Formula 1 del mare”

(Adnkronos) – Oltre 250 protagonisti tra piloti, tecnici e addetti ai lavori sono pronti a invadere Trani per il Campionato Europeo Off Shore – Grand Prix Regione Puglia, Trofeo Città di Trani. Dal 5 all’8 giugno, la perla dell’Adriatico ospiterà per la prima volta dopo oltre 30 anni uno degli eventi di motonautica più spettacolari del panorama internazionale, con la partecipazione di equipaggi da Italia, Finlandia, Norvegia, Svezia, Belgio e Francia. Definita la “Formula 1 del mare”, la competizione vedrà sfidarsi in acqua i catamarani della classe 3D 5000: bolidi a due motori, due piloti per ogni equipaggio (uno al timone, l’altro alle manette) e capsule di sicurezza ispirate alle tecnologie aeronautiche. Un concentrato di potenza, eleganza e velocità che solcherà il mare lungo un circuito naturale mozzafiato: la conformazione unica della costa tranese consentirà agli spettatori di seguire la gara da ogni punto del lungomare, dalla Cattedrale al Monastero di Colonna, passando per la villa comunale e il porto turistico. Accanto alla gara sportiva, il calendario è fitto di eventi collaterali che trasformeranno Trani in un palcoscenico a cielo aperto. Dalle sfilate dei catamarani tra le vie cittadine, in stile “parata dei campioni”, fino agli spettacoli acrobatici con flyboard e jet ski, sarà un lungo weekend all’insegna dell’adrenalina e dell’intrattenimento. Tra gli ospiti più attesi, il campione italiano di flyboard Mattia Lancia e la performer Carlotta Infussi, che si esibiranno con coreografie spettacolari nel porto turistico. A seguire, le evoluzioni freestyle del fuoriclasse mondiale del jet ski Roberto Mariani promettono di lasciare il pubblico senza fiato. E ancora: visite ai paddock per scoprire da vicino i segreti dei team che sfileranno tra le vie della città in perfetto stile motoristico mondiale, concerti jazz, performance teatrali e momenti di intrattenimento lungo tutta la costa, per un evento che unisce sport, cultura e spettacolo in un mix irresistibile. Quella tranese è la tappa inaugurale del circuito mondiale Offshore classe 3D, che proseguirà a Cervia, Rodi Garganico e poi in Norvegia e Finlandia. Un riconoscimento prestigioso per Trani, scelta per la sua conformazione ideale a ospitare un evento dal forte impatto scenografico e sportivo. Un’occasione unica per vivere la città da una prospettiva nuova, tra onde, motori e bellezza. —[email protected] (Web Info)