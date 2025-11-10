News

Tragedia alle Atp Finals, due spettatori morti dopo un malore

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Due decessi alle Atp Finals in corso a Torino, oggi lunedì 10 novembre. Dopo il 70enne colpito da arresto cardiaco questa mattina davanti al Fan Village, subito soccorso dal personale sanitario presente, trasportato d’urgenza in ospedale ma deceduto poco dopo il ricovero, nel primo pomeriggio un 78enne ha avuto un malore mentre si trovava sugli spalti per assistere al match di Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari del 118, l’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso ma è deceduto poco dopo l’arrivo nonostante i tentativi di rianimazione. 

 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Bonus elettrodomestici, quando inizia e quanto si risparmia...

“Notizie false su me e mia figlia”, la...

Ricerca smentisce Trump, nessuna prova su legame tra...

Ottavio Spada assolto in Appello per il duplice...

Trasporti, La Russa: “Serve pressing al governo per...

Asma grave, Rumi (Altems): “Modelli predittivi garantiscono sostenibilità...

Amiloidosi, esperta: “Rimborsabilità eplontersen attesa nei primi mesi...

Trasporti, A.Fontana: “Lombardia penalizzata, ha copertura fondo tpl...

India, auto esplode vicino a Forte rosso a...

Trasporti, ass. Lucente: “15 miliardi in rete ferroviaria...