Tour de France, oggi undicesima tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

Undicesima tappa per il Tour de France 2025. La Grande Boucle torna in strada oggi, mercoledì 16 luglio, dopo il giorno di riposo che ha seguito la decima frazione, resa speciale in quanto si correva il giorno della festa nazionale francese. Proprio l'ultima corsa ha sancito la vittoria del britannico Simon Yates e il sorpasso nella classifica generate dell'irlandese Ben Healy, che ha sfilato così la maglia gialla a Tadej Pogacar. I ciclisti arrivano oggi nella regione dell'Alta Garonna e consiste in un giro intorno a Toloso, città di partenza e arrivo, di 156,8 chilometri. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa di oggi in tv (anche in chiaro) e streaming. L'undicesima tappa del Tour de France 2025 è una delle tre sole frazioni sotto, seppur di poco, i 160 chilometri e presenta cinque salite classificate come Gpm, di cui quattro negli ultimi 45 chilometri. Tra queste la Cote de Pech David potrebbe risultare decisiva per le sorti della corsa. Si tratta infatti di una salita di 800 metri con una pendenza media del 12,4%, l'unica della frazione di terza categoria e a soli 8 km dal traguardo, mentre le precedenti quattro sono tutte di quarta categoria. I corridori affronteranno, in totale, un dislivello di 1750 metri. Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto – a seconda delle tappe – tra le 14 e le 15. L'undicesima tappa di oggi, mercoledì 16 luglio, inizierà intorno alle 13.15, con l'arrivo previsto alle 17.05. Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+ ed Eurosport, visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video.