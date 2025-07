Tour de France, oggi 20esima tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Il Tour de France 2025 torna con la tappa 20. Oggi, sabato 26 luglio, si corre la ventesima frazione della Grande Boucle, 184,2 km tra Nantua (Ain) e Pontarlier (Doubs), con quattro salite classificate e un terreno che dovrebbe favorire i corridori più esplosivi. In maglia gialla c'è sempre Tadej Pogacar, ormai a un passo dalla vittoria finale. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa 20 del Tour de France 2025. Dopo la tappa 19, il gruppo ha ormai concluso la parte d'alta montagna e si avvicina al gran finale di Parigi. Alla vigilia della tappa conclusiva, saranno i 184,2 km tra Nantua e Pontarlier a fare la differenza. Il percorso non presenta comunque particolari difficoltà, nonostante non sia mai pianeggiante. Tra le quattro salite della ventesima frazione, la Côte de Thésy potrebbe essere la più selettiva con 3,6 km e una pendenza media dell'8,9%. Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto – a seconda delle tappe – tra le 14 e le 15. La ventesima tappa di oggi, sabato 26 luglio, inizierà intorno alle 12.15. Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+ ed Eurosport, visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video. —[email protected] (Web Info)