Tour de France 2025, oggi la quarta tappa: orario, percorso e dove vederla (in chiaro)

Tappa 4 del Tour de France 2025. Oggi, martedì 8 luglio, la Grande Boucle propone la quarta frazione dell'edizione numero 112 e sbarca in Normandia dopo la volata di Dunkerque. Percorso prevalentemente collinare e adatto soprattutto agli attaccanti come Mathieu Van der Poel, maglia gialla. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa in tv (anche in chiaro) e streaming. La tappa 4 del Tour de France 2025 prevede un percorso di 174,2 km, che condurranno la corsa da Rouen ad Amiens, in Normandia. La quarta frazione sarà molto simile alla seconda, che ha premiato Van der Poel. Attenzione al finale, che potrebbe regalare sorprese con cinque Gran Premi della Montagna in successione negli ultimi 50 chilometri. Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto – a seconda delle tappe – tra le 14 e le 15. La quarta tappa di oggi inizierà intorno alle 13.15 Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+. Eurosport visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video. —[email protected] (Web Info)