Totti e Noemi Bocchi, capodanno a Dubai. Poi mare (e padel) in Malesia

Francesco Totti si gode le vacanze con Noemi Bocchi. L’ex capitano della Roma, dopo aver trascorso il capodanno a Dubai, è volato in Malesia insieme alla compagna, allontanando così ogni voce su una presunta crisi della coppia. Nelle ultime settimane si erano rincorsi infatti diversi rumors che volevano Totti essersi avvicinato ad altre donne, tutti smentiti dalle ultime foto postate dai due. 

Prima Totti e Bocchi sono volati a Dubai per salutare il 2026, con tanto di post condiviso su Instagram: “Buon anno 2026 a tutti voi”, hanno scritto a corredo di un selfie abbracciati e sorridenti.  

Poi la coppia è andata in Malesia per continuare le proprie vacanze. Qui Noemi ha pubblicato diverse storie che la ritraggono prima al mare e poi con una racchetta da padel in mano, grande passione di Totti. 

 

