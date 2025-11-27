News

Torna ‘Striscia la notizia’, da gennaio sarà in prime time

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
‘Striscia la
Notizia’ tornerà in onda a gennaio in una nuova prestigiosa posizione di palinsesto: il programma, infatti, per la prima volta andrà in onda in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Lo ufficializza Mediaset in un nota, in cui sottolinea che “l’importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci”. 

“La squadra di autori e la produzione sono già al lavoro su un’edizione che, al 37° anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana”, aggiunge la nota Mediaset. Che ancora non svela il giorno della settimana prescelto per l’approdo di ‘Striscia’ in prime time.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Allies Welcome, cos’è il programma Usa che ha...

Natalità, Mattarella: “Tema vitale per l’Italia e per...

Ai, Mangia (Dxc Technology Italia): “Dalla cultura alla...

Pompei: l’intelligenza artificiale ricompone i frammenti degli affreschi

Jugel (Ue): “La tempistica AI Act rivista solo...

Ai, Ciulli (Google): “Le regole non fermino l’innovazione,...

Archeologia, nasce l’Atlante della Sardegna nuragica

Ai, Benifei (Pd): “Sforzo di semplificazione della Commissione...

Ai, Hamaba (Sony): “Lavoriamo a tecnologia che garantisca...

Sinner ‘perde’ milioni di euro, niente bonus dall’Atp....