Torna ‘Roma come stai?’, la VII edizione forum tra acque, giardini e visioni urbane

(Adnkronos) – Torna 'Roma come stai?', il forum pubblico promosso dalla comunità scientifica della Sapienza Università di Roma in collaborazione con il Municipio I Roma Centro, che da sette anni interroga la città e i suoi abitanti sulla qualità della vita urbana, la bellezza dei suoi spazi e le sue trasformazioni. L’edizione 2025 si aprirà lunedì 23 giugno alle ore 17.00 nel Giardino di Valadier dell’Hotel de Russie con un incontro dal titolo “La natura dell’acqua nei ritratti di Roma” a cura dello storico dell’arte Claudio Strinati. Il tema scelto per quest’anno è l’acqua: fiumi, fontane, ninfei, acquedotti, giardini e il mare come elementi fondativi dell’identità di Roma. Gli incontri proseguiranno nei mesi successivi nei luoghi simbolici della città – dall’Aventino all’Isola Tiberina, da piazza Vittorio all’Orto Botanico – per riflettere insieme, attraverso voci autorevoli del panorama culturale, su come l’acqua abbia modellato la storia e possa ancora ispirare il futuro urbano della Capitale. Il forum è ideato da un gruppo del Dipartimento di architettura e progetto (Diap) della Sapienza, coordinato dal prof. Orazio Carpenzano e composto da Stefano Catucci, Fabrizio Toppetti, Massimo Zammerini, Fabio Balducci, Federico Di Cosmo, Maria Clara Ghia e Luca Porqueddu. “Roma come stai? è molto più di una rassegna culturale – spiega Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I Roma Centro – è un esercizio civico di ascolto e riflessione collettiva sulla nostra città. Come Municipio I siamo orgogliosi di sostenere per il settimo anno questo appuntamento che porta la bellezza del pensiero nei luoghi simbolici di Roma, coinvolgendo cittadini, studiosi e istituzioni. Il tema dell’acqua, così profondamente legato alla storia e all’identità della Capitale, ci invita a immaginare nuove forme di abitabilità e cura dello spazio urbano, nel rispetto della memoria e con lo sguardo rivolto al futuro”. “Roma come stai? – aggiunge Giulia Silvia Ghia, assessora alla Cultura del Municipio I – è un laboratorio diffuso di pensiero e affetto per la nostra città. Una domanda semplice, ma potente, per riportare la cura, l’ascolto e la visione al centro del dibattito culturale. L’acqua, protagonista di questa edizione, è anche metafora di ciò che Roma dovrebbe essere: fluida, accogliente, capace di rigenerarsi nel rispetto della propria storia”. Grazie all’impegno del municipio I Roma Centro, 'Roma come stai?' si arricchisce quest’anno del patrocinio della Regione Lazio e del contributo di una rete di partner che ne sostengono visione e sviluppo. Tra questi, l’Hotel de Russie, che apre la rassegna nel suo suggestivo Giardino di Valadier; l’Ordine di Malta Gran Priorato di Roma, che ospiterà uno degli appuntamenti nella sede esclusiva dei Cavalieri all’Aventino; la Fondazione Enpam, impegnata nella valorizzazione degli spazi di piazza Vittorio. Completano il quadro dei sostenitori Acea e Fendi, che partecipano all’iniziativa in qualità di sponsor tecnico e main sponsor culturale. Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Il ciclo sarà anche oggetto di una successiva pubblicazione e documentazione audiovisiva, per prolungare nel tempo la riflessione e renderla accessibile a un pubblico più ampio. Il calendario prevede: lunedì 23 giugno, alle ore 17, 'La natura dell’acqua nei ritratti di Roma', a cura di Claudio Strinati al Giardino di Valadier – Hotel de Russie; sabato 13 settembre, alle ore 18.30, 'I giardini senz’acqua nel paesaggio urbano', a cura di Lucina Caravaggi all'Ordine dei Cavalieri di Malta – Aventino; sabato 27 settembre, alle ore 18.30, 'Frontiere d’acqua. I sistemi e le difese urbane del fiume e del mare di Roma' a cura di Paolo Fiore all'Isola Tiberina; sabato 11 ottobre, alle ore 18.30, 'Geometrie d’acqua. Forma e ingegneria nell’idraulica romana', a cura di Paolo Carafa al Museo Ninfeo – Piazza Vittorio, con la collaborazione della Fondazione Enpam; sabato 25 ottobre, alle ore 18.30, 'Roma Capitale d’Italia. Le trasformazioni e la scomparsa di ville e giardini' a cura di Alberta Campite. —[email protected] (Web Info)