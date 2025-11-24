News

Torino-Como 1-5, disastro granata e lariani superano la Juve

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Como batte 5-1 il Torino nel primo dei due posticipi di oggi, lunedì 24 novembre, della 12/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. Per gli ospiti doppietta di Addai, al 36′ e al 52′ e gol di Ramon al 72′, Nico Paz al 78′ e Baturina all’86’, per i padroni di casa rete del momentaneo pareggio di Vlasic su rigore al 47′ del primo tempo. In classifica i lariani salgono al sesto posto con 21 punti scavalcando la Juventus, mentre i granata restano fermi a quota 14 in undicesima posizione insieme alla Cremonese.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Olimpia Milano, coach Messina si dimette: Poeta nuovo...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono

Conclusa ad Astana ‘Silk Way Star’, l’Eurovision asiatico

Ucraina, Kiev riscrive il piano di pace con...

Sclerosi multipla, Bandiera (Aism): “Caregiver fondamentali ma ancora...

Sinner e le tasse pagate in Italia nel...

Famiglia nel bosco, Parietti: ”Servizi sociali si occupino...

Lenti a contatto senza segreti, al via a...

Roma, condannato in appello protagonista video hit ‘Amico...

Regionali Campania, Puglia e Veneto: le reazioni di...