News

Torino, cadavere trovato in strada con ferite al collo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa sera in strada a Torino. La vittima, secondo le prime informazioni un 58enne, avrebbe ferite al collo compatibili con un’arma da taglio. A soccorrerlo, a seguito dell’allarme lanciato da alcuni passanti, i sanitari del 118 di Azienda Zero che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine per accertare la dinamica dell’accaduto.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Stare insieme è un anti-stress, studio svela i...

Piogge e temporali, allerta arancione in Calabria: in...

Sempre più online ma sempre più soli, il...

Dai vulnerabili alle app di incontri, ecco come...

Ucraina-Russia, oggi negoziati in Svizzera. Zelensky: “Putin non...

Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio per il quadro...

Bimba morta in casa a Bordighera: lesioni su...

Flora Tabanelli, chi è la stella azzurra del...

Milano Cortina, bronzo di Flora Tabanelli nel freestyle...

Sparatoria durante la partita di hockey a Rhode...