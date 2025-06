Tim Summer Hits, stasera 13 giugno primo appuntamento: gli ospiti

(Adnkronos) – Questa sera, venerdì 13 giugno, andrà in onda il primo appuntamento dei 'Tim Summer Hits', lo show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. In prima serata su Rai 1, una serata di grande musica che inaugura l’inizio dell'estate, con tanti artisti sul palco nel corso della puntata. Tra gli ospiti della prima serata: Achille Lauro, Alex Britti e Clementino, Anna, Annalisa, BigMama, Bresh, Brunori Sas, Fedez e Clara, Gabry Ponte, Ghali.

E ancora, per il primo appuntamento con lo show musicale, non mancheranno artisti come: Gigi D'Alessio, A-Clark, Iva Zanicchi e Vinny, Negramaro, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Serena Brancale e Alessandra Amoroso, Tananai, The Kolors. Piazza del Popolo sarà protagonista anche degli altri appuntamenti televisivi, confermandosi luogo simbolo dell’evento. —[email protected] (Web Info)