Tim Burton presenta ‘Mercoledì 2’ in Italia, l’incontro con i ragazzi del Giffoni Film Festival

Tim Burton torna in Italia. Venerdì 25 luglio presenterà al Giffoni Film Festival (17 al 26 luglio) la seconda stagione di 'Mercoledì', che debutterà il 6 agosto con la parte 1 e il 3 settembre con la parte 2. In questa occasione, dialogherà con i giovani giurati della kermesse. Nella seconda stagione, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l'attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale. Burton – che ha appassionato il pubblico mondiale con pellicole che hanno scritto la storia del cinema, a partire da 'Beetlejuice – Spiritello Porcello', 'Batman', 'Edward mani di forbice', 'Nightmare before Christmas', 'Big Fish – Le storie di una vita incredibile', 'La sposa cadavere', 'Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street' – firma la regia di 4 episodi della seconda stagione di 'Mercoledì'.