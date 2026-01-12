TikTok ‘censura’ le gag di Baldelli su Gualtieri: “Furto di identità? All’algoritmo manca l’ironia…”

(Adnkronos) – “Abbiamo ricevuto una segnalazione secondo cui il tuo account potrebbe spacciarsi per un’altra persona o organizzazione in modo fuorviante. Di conseguenza, il tuo account non verrà consigliato ad altri. Modifica il tuo profilo entro i prossimi 7 giorni per evitare la sospensione. Se ritieni si sia trattato di un errore, puoi presentare ricorso”. TikTok chiude la porta dell’account di Simone Baldelli, l’ex parlamentare di Forza Italia, a capo del coordinamento della comunicazione del partito. Nel mirino della ‘censura’ social Baldelli è però finito per la sua vena satirica, per i suo meme del sindaco di Roma Gualtieri, che sui social Baldelli imita, armato di casco e gilet arancioni, nelle sue gag dal titolo ‘i cantieri di Gualtieri’.

Baldelli politico-artista, ha deciso da tempo di dare una sua versione degli ormai famosi video del primo cittadino di Roma che corre da una parte all’altra della città, inaugurando opere e strutture. Parodie che non sembrano apprezzate dalla piattaforma made in Cina, al contrario dei tanti follower che invece seguono e rilanciano. Ma TikTok punta il dito contro quello che scambia per un tentativo di impossessarsi del profilo di un altra persona, un furto di identità. Anche il ricorso di Baldelli, per la cronaca, non è stato accolto. “Ne ho presentato un altro -dice Baldelli all’AdnKronos- vediamo cosa succede, io non demordo”. “Penso che l’algoritmo non abbia un grande senso dell’ironia, oppure è bastata qualche segnalazione…”, è la sua spiegazione. La satira su Gualtieri continua su Instagram: “C’è tanto materiale da utilizzare, non possiamo sprecare le tante storie che si possono raccontare con l’ironia usata nei ‘Cantieri di Gualtieri’. Spero anchge di poter tornare anche su TikTok, vedremo…”.

