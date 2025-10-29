News

This is me, da Gerry Scotti a Federica Pellegrini: gli ospiti di stasera

by Adnkronos
(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 29 ottobre, in prima serata su Canale5 Silvia Toffanin conclude la trilogia del suo show evento ‘This Is Me’, puntata in cui la conduttrice anche questa settimana celebra alcuni tra i migliori fuoriclasse del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo tra cui: Fiorella Mannoia, Gerry Scotti, Federica Pellegrini, Loredana Bertè con Alberto Urso, Alessandro Del Piero, Il Volo, Al Bano, Fabio Cannavaro, Samira Lui e Gianluigi Buffon. Un viaggio nella propria vita personale e professionale, fatto di impegno, dedizione, grandi soddisfazioni e traguardi raggiunti ricco di tante sorprese, momenti emozionanti, divertenti e inaspettati.  Attraverso ricordi e aneddoti dei protagonisti Silvia Toffanin costruisce un intenso racconto che ripercorre momenti indimenticabili della cultura del nostro Paese e fa si che le esperienze personali diventino così parte di una storia collettiva.  In studio l’immancabile Vincenzo De Lucia imitatore, attore e comico napoletano. 
