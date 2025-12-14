News

Thailandia-Cambogia, continua conflitto al confine: seconda settimana di scontri

by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Continuano gli scontri al confine tra Cambogia e Thailandia, entrati oggi nella seconda settimana dopo che Bangkok ha smentito l’affermazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui sarebbe stata concordata una tregua. Finora il conflitto ha provocato circa 800mila sfollati, mentre sono almeno 25 i morti tra cui 14 soldati thailandesi e 11 civili cambogiani, hanno affermato i funzionari. Le parti si accusano a vicenda di aver provocato gli scontri. 

Il portavoce del ministero della Difesa thailandese Surasant Kongsiri ha dichiarato che la Cambogia ha bombardato diverse province di confine durante la notte. La portavoce del ministero della Difesa cambogiano, Maly Socheata, ha invece affermato che dalla mezzanotte le forze di Bangkok avrebbero continuato a lanciare mortai e bombe nelle zone di confine. 

