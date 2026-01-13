Tessera sanitaria, occhio alla truffa: false email sul rinnovo, l’allarme del ministero

(Adnkronos) – Stanno circolando in questi giorni false email che utilizzano indebitamente il nome del ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. “Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali”, si legge sul sito del dicastero.

Le email invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria. Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili. I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente.

Il ministero della Salute non invia email con link per il rinnovo della tessera sanitaria né richiede l’inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali. La tessera sanitaria ha una validità di 6 anni; in assenza di smarrimento o furto non è necessario effettuare alcuna richiesta di rinnovo; la nuova tessera viene inviata automaticamente alla scadenza; eventuali richieste vanno effettuate esclusivamente tramite i canali ufficiali, come il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Non cliccare sui link contenuti nelle email sospette;

Non fornire dati personali o sensibili;

Cancellare immediatamente il messaggio.

