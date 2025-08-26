News

Terremoto oggi a Cassino, scossa di magnitudo 3.0

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Terremoto di magnitudo 3.0 è stata avvertita poco dopo le 6 della mattina di oggi, martedì 26 agosto, vicino Cassino. Il sisma, registrato dall'Ingv, ha avuto come epicentro Villa Santa Lucia nel Frusinate a una profondità di 19 chilometri.  "La scossa è stata avvertita in modo molto forte dalla popolazione, causando preoccupazione tra i cittadini – ha scritto su Facebook il sindaco di Villa Santa Lucia Orazio Capraro – Desidero rassicurare tutti: al momento non si segnalano danni a persone o cose. Per qualsiasi necessità o segnalazione, questa mattina sono presente in Comune e a disposizione della cittadinanza". —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Musetti-Mpetshi Perricard: orario, precedenti e dove vederla in...

Sinner-Kopriva: orario, precedenti e dove vederla in tv...

Usa, Trump ‘licenzia’ la governatrice della Fed Lisa...

Alcaraz, esordio vincente agli US Open: Opelka battuto...

Alcaraz si rasa a zero: “Sembra Beckham”. Ma...

US Open, Cobolli vince a fatica il derby...

Ucraina, Trump parla con Putin e punge Zelensky....

Inter, che esordio per Chivu: cinque gol al...

Tajani, vertice telefonico con Usa e Paesi Ue:...

Il problema degli US Open? Ruud sorprende: “L’odore...