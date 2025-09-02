News

Terremoto in Afghanistan, salgono a 1.124 i morti e oltre 3200 feriti

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 6 che ha colpito la provincia di Kunar, nell'Afghanistan orientale. Sono 1.124 i morti e si contano almeno 3.251 feriti. Lo rende noto la Mezzaluna Rossa afghana che per quanto riguarda i danni materiali causati dal sisma, afferma che oltre ottomila case sono state distrutte.  Il governo dei Talebani ha rivolto un appello alla comunità internazionale affinché vengano inviati aiuti all'Afghanistan. Lo ha detto Sharafat Zaman, portavoce del ministero della Salute di Kabul, chiedendo aiuti internazionali per affrontare la devastazione causata dal terremoto. "Ne abbiamo bisogno perché qui molte persone hanno perso la vita e la casa", ha detto.  —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Fabrizio Ferri incarta le star nella plastica

Shiva è diventato papà bis: “Benvenuto Atlas”

Tamberi, la dedica per Chiara Bontempi: “3 anni...

Napoli, esplosione in un appartamento a Meta di...

E’ morto Graham Greene, candidato all’Oscar per ‘Balla...

Mediobanca, da Mps rilancio di 0,9 euro ad...

“Relazione con una dipendente”, licenziato Ceo della Nestlé...

Maltempo sull’Italia, quanto dura? Ecco che settembre ci...

Schianto lungo la circonvallazione a Palermo, due morti

Sudan, frana spazza via villaggio nel Darfur: oltre...