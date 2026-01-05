News

Terremoto ai Campi Flegrei, scossa 2.9 con epicentro Pozzuoli

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata ai Campi Flegrei, con epicentro per la precisione al Rione Terra di Pozzuoli. Lo rileva l’Ingv, secondo cui l’evento bradisismico si è verificato a un profondità di 3 chilometri. La scossa è stata avvertita anche a Pianura, Bagnoli, Quarto e anche in alcuni quartieri napoletani, come Posillipo.  

Nel corso della giornata sono state registrate cinque scosse complessive. La più significativa è avvenuta alle 4.42, con epicentro localizzato nel Comune di Pozzuoli, a una profondità di circa 3 chilometri. L’evento ha raggiunto una magnitudo 2.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Grace di Monaco consolò Diana in lacrime durante...

Totti e Noemi Bocchi, capodanno a Dubai. Poi...

Checco Zalone inarrestabile, il suo ‘Buen Camino’ supera...

E’ morto Pier Francesco Guarguaglini, il manager che...

Thais Wiggers, operazione alla caviglia dopo incidente: “Comincio...

Morta Anna Falcone, sorella del giudice Giovanni: aveva...

Groenlandia, Trump insiste: “Ne abbiamo bisogno”. La replica:...

Manchester United, esonerato Amorim. Da Zidane a Maresca:...

Maduro, Cuba ‘ultima difesa’ da attacco Usa: morti...

Ia: Samsung presenta propria visione al Ces 2026