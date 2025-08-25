News

Temptation Island, Valerio e Arianna insieme allo stadio: la promessa mantenuta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Prosegue a gonfie vele la frequentazione tra Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri, conosciuti nel corso dell'ultima edizione di Temptation Island. I due sono stati avvistati insieme sugli spalti dello stadio Sinigaglia, dove ieri, domenica 24 agosto, si è giocata la partita valida per la stagione 2025/26 di Serie A Como-Lazio.  Un gesto tutt'altro che casuale, ma legato a una promessa che Valerio aveva fatto nel corso del programma proprio davanti a Filippo Bisciglia. Le telecamere di Dazn li hanno immortalati durante il match, mentre alcuni fan hanno condiviso sui social scatti che li ritraggono sorridenti e visibilmente complici, a conferma che la loro conoscenza prosegue anche lontano dalle telecamere.   Durante Temptation Island, l'interesse tra i due era emerso con chiarezza. Dopo un bacio con la tentatrice Arianna, Valerio aveva deciso di chiedere il falò di confronto con la, ormai ex, fidanzata Sarah, ammettendo di non provare più i sentimenti di un tempo. Nel corso dell'ultima puntata i due avevano ammesso: "Ci siamo visti spesso e sta nascendo una storia". A chiudere, la promessa di Valerio: "La porterò a Como a vedere la Lazio, il nostro incontro è stato destino". E così è stato.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Us Open, il programma della seconda giornata: da...

Gaza, 5 giornalisti uccisi in raid su ospedale...

Giornalisti uccisi a Gaza, appello dell’inviata Onu Francesca...

Monte Bianco, blocco di ghiaccio travolge e uccide...

Gadot e Butler non saranno a Venezia 2025,...

Ponza, nave da crociera MSC in avaria con...

Stash ha il covid, lo sfogo: “Durante la...

Zelensky ringrazia re Carlo: “Una vera fonte d’ispirazione”

Sinner, senti Kopriva: “Un onore giocare contro Jannik...

Ora il vocabolario Treccani segnala le parole offensive