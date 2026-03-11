Teatro Sannazaro distrutto, Giuli: “Lo compra lo Stato”

(Adnkronos) – Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, oggi, mercoledì 11 marzo, al termine di un vertice alla Prefettura di Napoli, ha comunicato che lo Stato acquisterà il teatro Sannazaro, andato a fuoco il 17 febbraio.

Intanto va avanti l’inchiesta, aperta dalla Procura di Napoli, sul rogo che ha devastato il Sannazaro. Si indaga per incendio colposo contro ignoti. Sembra che sia stato un cortocircuito a innescare le fiamme, ma ancora le cause dell’incendio non sono state chiarite. Nel rogo sono state coinvolte una ventina di palazzine vicine con sessanta sgomberati, ma per fortuna non ci sono state né vittime né feriti.

—

cronaca

[email protected] (Web Info)