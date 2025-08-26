News

Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, il romantico annuncio della cantante

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Taylor Swift si sposa. "La vostra insegnante di inglese e l'insegnante di ginnastica si sposano", così la pop star mondiale annuncia su Instagram le future nozze con il giocatore di football Travis Kelce, dopo due anni di fidanzamento.  La cantante su Instagram ha pubblicato un romanticissimo carosello di foto con l'atleta che, in ginocchio, le chiede di sposarlo, circondato da ghirlande di fiori bianchi e rosa. Il post in un'ora è stato visualizzato da oltre 9 milioni e mezzo di utenti. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Gaza, Idf: “Uccisi 6 membri di Hamas in...

“Togliere l’amicizia Facebook agli ebrei”, bufera su prof...

Difesa, rinviato summit a Roma dell’11 settembre per...

Sinner-Kopriva, oggi l’azzurro in campo agli Us Open...

Periferie, analisi Socialcom: “Il riscatto è virale sui...

Venus Williams si commuove dopo l’eliminazione agli Us...

Pino Insegno resta in Rai: azienda gli rinnova...

Fibrosi cistica, Aifa rinnova e amplia anche a...

Vuelta, Turner vince allo sprint la quarta tappa...

A Roma torna ‘Il mondo nuovo – Festival...