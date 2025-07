Taranto, Tacente: “Non si tratta di inagibilità politica, Bitetti ci metta la faccia”

(Adnkronos) – Per Francesco Tacente, il consigliere comunale ed ex candidato alle elezioni comunali di Taranto sostenuto dal centrodestra, non ci sono dubbi: "Piero Bitetti deve scegliere. O si dimette irrevocabilmente oppure ritiri le dimissioni e ci metta la faccia". Il primo cittadino, civico sostenuto dal centrosinistra, ha scelto di fare un passo indietro dopo le contestazioni di ieri in Comune da parte di un gruppo di ambientalisti contrari sia rispetto all'accordo di programma con il governo per l'Ex Ilva – da firmare il 31 luglio con il ministro Urso – sia rispetto alla decisione, risalente però ad anni prima, di realizzare una discarica nel quartiere Paolo VI. Il sindaco Bitetti "ha incontrato alcune associazioni ambientaliste e i contenuti della riunione sono stati davvero aspri. La situazione sarebbe stata incandescente per chiunque si fosse trovato al suo posto, come lo è sempre stata ogni volta che si è stati in dirittura d'arrivo per questi appuntamenti… ma c'è bisogno di scelte coraggiose", spiega all'AdnKronos Tacente. "Noi abbiamo fatto una riflessione sulle sue dimissioni motivate da 'inagibilità politica'. Nel caso ci fossero state condotte illecite invitiamo il sindaco non a dimettersi ma a sporgere denuncia. La solidarietà dal punto di vista personale c'è tutta. Tuttavia si tratta di dimissioni – dice ancora Tacente – che per tempi e modalità destano sorpresa perché avvengono il giorno prima di un consiglio monotematico per l'Ilva a cui abbiamo dato consenso e a due giorni prima del 31 luglio, quando il sindaco avrebbe dovuto decidere se firmare o meno un accordo di programma col governo". Bitetti, che per il momento "non si è fatto più vedere", ha da adesso venti giorni per capire se confermare o meno la sua decisione. Intanto, spiega Tacente, "l'attività amministrativa va avanti. Il consiglio comunale domani ci sarà, salvo comunicazioni dalla maggioranza che questa mattina ha avuto una riunione mentre nel pomeriggio ci sarà una capigruppo. Il ministro Urso ha contatto il prefetto e il ministro degli Interni per avere aggiornamenti". —[email protected] (Web Info)