Taranto, sindaco Bitetti: “Revocate dimissioni, sarò a riunione ex Ilva”

(Adnkronos) – Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha revocato le dimissioni e oggi sarà al Ministero delle imprese e del Made in Italy per la riunione sull'accordo di programma per l'ex Ilva. "Non posso pensare che si discuta della nostra città e nessuno ci sia a rappresentarla", ha detto il primo cittadino della città jonica all'Adnkronos, sottolineando che le dimissioni non avevano origine in "questioni politiche" o "di fughe" ma volevano "testimoniare un gesto eclatante, perché il linguaggio delle intimidazioni e delle offese non deve prevalere". La risposta, ha affermato Bitetti, "è arrivata forte e chiara, da più parti sono stato invitato a tornare su miei passi, perché per fortuna a Taranto esiste una maggioranza silenziosa che si esprime con il voto. Un appello, questo, che mi ha spinto a ritirare le dimissioni e a mettermi in viaggio per Roma: ho sentito il dovere di rappresentare la città". Rispetto alla firma dell'accordo, sono in corso delle riunioni della maggioranza del consiglio comunale, che sta portando avanti degli approfondimenti.