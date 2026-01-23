News

Tali e quali, stasera 23 gennaio: le anticipazioni e gli ospiti

by Adnkronos
(Adnkronos) –
‘Tali e quali’ entra nella fase decisiva, l’ultimo appuntamento prima della finalissima. Stasera, venerdì 23 gennaio, alle 21.30 su Rai 1 sul palco si esibiranno altri 10 artisti non professionisti, pronti a mettersi in gioco interpretando grandi nomi della musica italiana e internazionale.  

La sfida prevede esibizioni dal vivo, di fronte alla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, affiancati in questa puntata dal quarto giudice ‘a sorpresa’: Orietta Berti.  

I due artisti che riusciranno ad arrivare alla finale si esibiranno il 30 gennaio, insieme ai due classificati delle prime due puntate e ai migliori interpreti delle edizioni precedenti. Obiettivo, conquistare il titolo di ‘Campione di Tali e Quali 2026. 

