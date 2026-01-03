News

Tailandia: Sardegna tra le mete di viaggio più trendy del 2026 secondo i nuovi trend globali

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – 3 Gennaio 2026_ La Sardegna è stata inserita tra le dieci destinazioni di viaggio più in crescita per il 2026, grazie alla sua combinazione di spiagge incontaminate, villaggi di montagna e cucina autentica. L’isola italiana viene scelta dai viaggiatori che desiderano alternative meno affollate rispetto alle mete più note, offrendo esperienze di relax, natura e cultura. Il report evidenzia come la Sardegna sia ideale per famiglie, coppie e viaggiatori solitari, con consigli pratici su quando visitarla e come evitare la folla. L’articolo sottolinea anche l’importanza di pianificare in anticipo e di preferire periodi di bassa stagione per vivere al meglio l’esperienza italiana. Lo riporta chiangraitimes.com. La lista include anche destinazioni come Thailandia, evidenziando come i viaggiatori globali siano sempre più attenti al valore, all’accessibilità e all’autenticità delle esperienze offerte, con l’Italia che si conferma protagonista tra le scelte di viaggio per il prossimo anno. 

Fonte: http://chiangraitimes.com 

rassegna-stampa/italiano

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Venezuela, l’opposizione: “Cattura Maduro è stata uscita negoziata”

Jacobs, nessun ritiro e obiettivo Los Angeles 2028:...

Madre e figlia morte a Campobasso, esperto sicurezza...

Maduro catturato, chi è il presidente del Venezuela...

Battaglia dei sessi 2, Sabalenka chiede rivincita a...

Bianca Atzei, il post social che ‘cancella’ Stefano...

Trani, giovane disabile preso a calci e pugni...

“Abbiamo preso Maduro”, l’annuncio di Trump dopo il...

Strage di Crans-Montana, Tajani: “Nessun italiano tra i...

Attacco al Venezuela, colpito anche il mausoleo di...