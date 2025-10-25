News

Tabacco, Volpetti (Philip Morris International): “Innovazione per un futuro smoke-free”

by Adnkronos
(Adnkronos) – “Realizzare un futuro smoke-free richiede un livello di innovazione molto importante. L'innovazione parte dalla creatività e dalla curiosità. Quando ci siamo incontrati con Stefano Seletti abbiamo trovato lo stesso livello di curiosità, la stessa maniera di guardare a un problema, un'opportunità da una prospettiva totalmente differente, è stato un connubio naturale”. Così Stefano Volpetti, chief consumer officer e presidente dei prodotti Smoke-free di Philip Morris International, alla presentazione di ‘Sensorium Worlds’ al Pirelli Hangar Bicocca di Milano con cui si conclude la collaborazione, all’insegna di curiosità e creatività, tra Iqos Curious X e Seletti. Da questa visione condivisa è nato Sensorium Worlds: uno spazio immersivo in cui arte, tecnologia e immaginazione si contaminano per ridefinire le modalità di interazione e percezione. "A livello globale il segmento dei prodotti senza combustione è quello che cresce maggiormente – prosegue Volpetti – Puntiamo ad avere per il 2030 due terzi del fatturato dell'azienda proveniente da questi prodotti. Al momento siamo a oltre il 40% e i nostri mercati migliori arrivano all'80%. L'Italia gioca un ruolo molto importante in tutto questo". Anche merito dei consumatori che "hanno già scelto di spostarsi verso prodotti senza combustione", conclude Volpetti. 
