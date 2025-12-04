Tabacco, Nevi (FI): “Più aumenta la tassazione più aumenta l’illecito”

(Adnkronos) – Sul tabacco “vediamo che più aumenta la tassazione, più cresce l’illecito. Dobbiamo far capire in Europa, attraverso i nostri gruppi parlamentari, che la strada è un’altra: quella italiana, dove il livello di illecito è il più basso e dove esiste un equilibrio virtuoso nella filiera” tabacchicola “che parla anche di salute dei cittadini, riduzione del danno e delle altre questioni in discussione in Europa”. Lo ha detto Raffaele Nevi, segretario Commissione agricoltura della Camera, intervenuto all’evento ‘Crescita sostenibile e competitività del Made in Italy: opportunità e sfide per le nostre filiere’, a Roma. Un convegno durante il quale si è discusso anche della minaccia europea di aumentare la tassazione sul tabacco e i prodotti senza combustione.

“La filiera del tabacco è straordinaria – afferma Nevi – è stata la prima grande filiera nata in Italia e ha sperimentato un modello vincente basato su qualità, distintività, innovazione e una giusta distribuzione del reddito tra agricoltori, trasformatori e parte commerciale. È un modello che funziona e che deve contribuire a migliorare le politiche europee, che oggi ci preoccupano molto. Siamo completamente contrari ai tagli alla Pac”, la politica comune a tutti i paesi dell’Unione europea, gestita e finanziata a livello europeo con risorse del bilancio dell’Ue.

Nevi evidenzia quindi la necessità di “costruire un vero sistema Italia con alleanze trasversali tra maggioranza e opposizione e insieme alle associazioni di categoria, Coldiretti in primis”. “Un’impostazione che ci aiuta a essere più forti nel difendere in Europa una politica più equilibrata”, conclude.

