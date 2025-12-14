Sydney, il cittadino eroe affronta e disarma il terrorista

News

by Adnkronos

(Adnkronos) – Un cittadino eroe disarma il terrorista. Nella drammatica giornata a Sydney, con 10 persone uccise nell’attacco a Bondi Beach durante la festa ebraica di Hannukkah, spicca il gesto di un uomo che affronta uno degli attentatori e lo disarma. 

 

 

I video diffusi sui social mostrano un attentatore che spara con un fucile. Tra le auto parcheggiate, spunta un uomo che sorprende il terrorista alle spalle. Dopo una breve colluttazione, il cittadino si impossessa del fucile. L’attentatore si allontana verso un ponte dove è appostato il suo complice, mentre il cittadino poggia il fucile a terra in attesa delle forze dell’ordine. 

