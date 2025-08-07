News

Superenalotto, numeri e combinazione vincente del 7 agosto

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, giovedì 7 agosto. Centrati invece due '5' che vincono 80.519,97 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 35,7 milioni di euro.  La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.  Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: – con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; – con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; – con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; – con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; – con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.  E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.  La combinazione vincente del concorso di oggi, giovedì 7 agosto, del Superenalotto: 43, 55, 70, 79, 83, 85. Numero Jolly: 24. Numero SuperStar: 4.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Spiagge vuote? Gassmann bacchetta i balneari: “Abbassate i...

Ruba pitbull e lo rivende per 100 euro,...

Atp Cincinnati, Arnaldi eliminato al primo turno

Ballando con le stelle, Francesca Fialdini entra nel...

Lorenzo Bonicelli in Italia dopo la caduta agli...

Pomezia, investita da un’auto mentre attraversa: morta sul...

Ponte sullo Stretto sì o no? Dal ticket-arancina...

Tennis sulla sabbia? Esiste un torneo che sta...

Enel, il mercato apprezza il buyback voluto da...

Viaggi in aereo, dai documenti ai liquidi e...