Superenalotto, estratti numeri della combinazione vincente di oggi 3 gennaio

by Adnkronos
(Adnkronos) – Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi, sabato 3 gennaio, del Superenalotto: 16, 30, 32, 43, 68, 76. Numero Jolly: 36. Numero SuperStar: 58. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di oggi. Centrati invece cinque ‘5’, che vincono 39.528,88 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 101,2 milioni di euro. 

 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; 

– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

 

Ecco la combinazione vincente del concorso di oggi, sabato 3 gennaio, del Superenalotto: 16, 30, 32, 43, 68, 76. Numero Jolly: 36. Numero SuperStar: 58 

 

