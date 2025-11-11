News

Sumai: “Stop migrazione solo riducendo disuguaglianze nell’offerta di cure”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “Bisogna ridurre le disuguaglianze nell’oofferta di cure: solo così è possibile fermare la migrazione sanitaria, il fenomeno dei cosidetti ‘viaggi della speranza’. Ma va notato che quando se ne parla ci si riferisce quasi sempre all’attività ospedaliera, non a quella territoriale. E questo è un segnale: mancano specialisti sia negli ospedali sia sul territorio. La domanda allora è semplice, e preoccupante: se mancano ovunque gli specialisti, chi ci curerà?”. Così all’Adnkronos Salute Antonio Magi, segretario generale Sumai-Assoprof, al 57esimo Congresso nazionale degli specialisti ambulatoriali Sumai-Assoprof, ‘Dove finisce la teoria e inizia la cura’, dal 9 al 13 novembre al Nhow Roma Hotel (corso d’Italia 1), sull’allarme migrazione sanitaria lanciato in questi giorni dal presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale.  

salute

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

“Finalmente, non mi mancherete”, manda mail di dimissioni...

Mononucleosi e sclerosi multipla nei bambini: studio conferma...

Luca Barbareschi: “Niente eredità ai figli, basta piagnistei”

Violenza su donne, l’allarme: 79 nuove sostanze psicoattive...

Sereni (Pd): “Servono più risorse per il Ssn...

Moratti (Fi): “Allo studio Btp dedicato e al...

Magi (Sumai): “Senza specialisti ambulatoriali il Ssn rischia...

Trasporti, Severini (Trenord): “Per Olimpiadi aggiunti 120 treni...

Sinner e il doping, Djokovic: “Il caso Clostebol...

Ferrarelle aderisce a Un Global Compact