Stranger Things 5, svelate le immagini e il trailer del gran finale

by Adnkronos

(Adnkronos) – La quinta acclamata stagione di ‘Stranger Things’, in onda su Netflix, continua: sono disponibili adesso il trailer e le nuove immagini del secondo attesissimo Volume. L’epica conclusione della serie fenomeno si avvicina con il debutto del Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre, e del Finale il 1º gennaio 2026, tutti alle 2 del mattino (ora italiana).  

Autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall’apertura dei portali e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla: non si sa dove si trovi né quali siano i suoi piani. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo.  

 

 

Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare. La battaglia finale è alle porte e con essa un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest’incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l’ultima volta. 

