Stramaccioni: “Il Napoli ha speso 150 milioni, a Inzaghi comprano Palacios”

(Adnkronos) – Il Napoli trionfa al Maradona e si prende lo scudetto. L'Inter chiude al secondo posto, ancora tra i rimpianti come nel 2022. Negli studi di Dazn, Andrea Stramaccioni ha commentato così il percorso dei nerazzurri: "Sono d'accordo che l'Inter abbia sciupato due grandi occasioni nel 2022 e oggi. Non voglio difendere la categoria, ma in questo percorso internazionale l'Inter fa due finali di Champions in tre anni. Mentre col City aveva avuto un percorso più agevole, stavolta ha incontrato le migliori squadre d'Europa". Stramaccioni ha poi difeso il lavoro del tecnico Simone Inzaghi: "Ma perché è sempre colpa dell'allenatore se Perisic sbaglia la rimessa e Radu si fa gol da solo? Oppure, perché è sempre colpa di Inzaghi se la società non individua un giocatore all'altezza e prende Palacios che fa fatica anche a Monza? L'Inter ha vissuto due estati difficili. Il Napoli ha speso 150 milioni, ha preso chi voleva, il miglior difensore, il miglior centrocampista e il miglior attaccante. —[email protected] (Web Info)