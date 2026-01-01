News

Strage Crans-Montana, l’inizio dell’incendio in un video

by Adnkronos
(Adnkronos) – Un video pubblicato sui social e proposto da Quarto Grado documenta quelle che sembrano le fasi iniziali dell’incendio avvenuto nel locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Nel rogo hanno perso la vita oltre 40 persone, tutte giovanissime, in una tragedia che rischia di produrre un bilancio ancor più drammatico. Il video mostra la fase iniziale dell’incendio che pare partire dal soffitto del locale probabilmente appiccato dalle candeline scintillanti sulle bottiglie di champagne: il fuoco si alimenta grazie al materiale fonoassorbente mentre una persona cerca di neutralizzare le fiamme con un giaccone.  

 

 

Nel locale, a giudicare dal video, non sembra esserci la percezione della reale gravità della situazione. C’è qualcuno che si allontana, ma molti ragazzi si fermano a riprendere la scena con i telefoni cellulari. 

internazionale/esteri

