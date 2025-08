Squalo contro razza, il duello mozzafiato a riva

(Adnkronos) – Duello tra lo squalo e la razza in riva al mare, con i bagnanti spettatori dello scontro. I video diffusi sui social mostrano il confronto ravvicinato tra uno squalo e una razza davanti alla spiaggia di Panama City, in Florida. Decine di persone si avvicinano, alcune entrano anche in acqua per assistere da vicino allo scontro: "Oddio, lo sta mangiando?'', la domanda che una persona si pone davanti allo 'spettacolo'. Non è chiaro che tipo di squalo sia coinvolto nel duello. Nelle acque della Florida in particolare, evidenzia la National Oceanic and Atmospheric Administration, non sono insoliti confronti ravvicinati tra squali e razze. —internazionale/[email protected] (Web Info)