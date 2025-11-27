Squalo attacca due ragazzi in Australia, morta una ventenne

(Adnkronos) – E’ finita in tragedia in Australia una mattinata su una spiaggia remota del Nuovo Galles del Sud. Una ragazza, che la polizia ritiene avesse circa 20 anni, è morta e un ragazzo, che sarebbe suo coetaneo, è rimasto gravemente ferito, attaccati entrambi da uno squalo – probabilmente uno squalo toro – durante una nuotata. Il ragazzo è stato trasferito in ospedale in elicottero a Newcastle in condizioni gravi.

La ricostruzione della Bbc racconta dei soccorritori chiamati a intervenire a Kylies Beach, nel parco nazionale di Crowdy Bay, a circa 300 chilometri a nord di Sydney, alle prime ore di del mattino. Le autorità hanno elogiato un passante che ha soccorso il ragazzo in attesa dell’arrivo dei paramedici, “teoricamente salvandogli la vita”.

E’ il quinto attacco mortale segnalato dall’inizio dell’anno in Australia. Il più recente, meno di tre mesi fa, quando un uomo è morto sulle popolari Northern Beaches di Sydney dopo essere rimasto vittima di un raro attacco in questa zona.

