News

Spazio, Urso: “Settore sempre più trainante trainante del Made in Italy”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “La space economy è sempre più un settore trainante del Made in Italy, su cui sin dall'inizio abbiamo investito, realizzando anche la prima legge nazionale sullo spazio”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’ultima tappa degli Stati Generali della Space Economy 2025, iniziativa promossa dall'Ipse, Intergruppo parlamentare per la Space Economy, al Pirelli HangarBicocca di Milano.   “Abbiamo -sottolinea Urso- grandi imprese, attori internazionali, pensiamo anche al recente accordo strategico tra Leonardo, Airbus e Thales che realizza un vero campione europeo, capace di competere a livello globale, di assicurare l'autonomia strategica europea sullo spazio, ma anche centinaia di piccole e medie imprese che lavorano in 15 distretti industriali del nostro territorio, al Nord, in regioni del Centro e nel Sud del nostro Paese. Lo spazio -conclude il ministro- unisce l'Italia e ne assicura il futuro tecnologico”. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Venezuela, Usa individuano obiettivi militari per possibili raid

Influenza, esperti: “4 mln italiani colpiti la scorsa...

Andrea non è più principe, il Regno Unito...

Spazio, Biffi (Assolombarda): “Occasione di crescita, ma va...

Musetti, Finals a rischio. Auger-Aliassime in semifinale a...

Frecciarosa, oltre 46 mln di passeggeri raggiunti dalla...

Spazio, Meloni: “Con 7,5 miliardi di investimenti, Italia...

Stretta sul porno online, scatta obbligo verifica maggiore...

Poste Italiane partecipa all’ottava edizione del mese dell’educazione...

Moderno, tecnologico ed efficiente: ecco il Nuovo polo...