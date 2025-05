Sparatoria Washington, vittime erano una coppia: lui aveva appena comprato anello fidanzamento

(Adnkronos) – I due dipendenti dell'ambasciata israeliana a Washington uccisi ieri sera di fronte al Capital Jewis Museum dove era in corso un evento, sono stati colpiti "da vicino", ha reso noto la portavoce della sede diplomatica, Tal Naim Cohen.

I due, una coppia nella vita, stavano per fidanzarsi. Lui aveva acquistato un anello di fidanzamento proprio la scorsa settimana, con l'intenzione di offrirlo alla sua compagna nei prossimi giorni a Gerusalemme, dove avevano pianificato di viaggiare, ha aggiunto l'ambasciatore, Yechiel Leiter. La American Jewish Committee aveva contribuito all'organizzazione dell'evento in programma al Museo ieri sera. —internazionale/[email protected] (Web Info)