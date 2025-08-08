Spagna, maxi incendio nella Moschea-Cattedrale di Cordova

(Adnkronos) – Un incendio è scoppiato oggi, venerdì 8 agosto, nella famosa Moschea-Cattedrale di Cordova, nel sud della Spagna, patrimonio mondiale dell'Unesco. E' quanto hanno riferito i vigili del fuoco all'Afp. I servizi di emergenza non sono stati in grado di fornire ulteriori dettagli sull'incendio in corso, indicando di aver inviato il loro personale sul posto. I video, pubblicati sui social media, mostrano fiamme arancioni e fumo che si alzano dalle alte mura del monumento. Fonti municipali hanno riferito a 'El Pais' che l'incendio è stato causato da un corto circuito di una spazzatrice, una macchina che svolge compiti di pulizia, nella cappella di Almanzor. Le colonne di fumo sono visibili da diversi punti della città, che oggi ha raggiunto i 39 gradi. Oltre ai vigili del fuoco, anche i membri della Polizia Nazionale si sono immediatamente recati sul posto per isolare l'area e collaborare alle operazioni di spegnimento.

La Moschea-Cattedrale di Cordova nel 2024 è stata visitata da oltre 2 milioni di persone nel 2024. La Moschea-Cattedrale di Cordova è un gioiello architettonico. La sua costruzione è iniziata nell'VIII secolo sotto l'emirato di Abderraman I sul sito di una basilica cristiana e fu ampliata in diverse fasi nel corso dei quattro secoli successivi. Dopo la riconquista cristiana nel 1236, fu consacrata cattedrale e vi furono aggiunti elementi architettonici cattolici, tra cui un'ampia cappella centrale nel XVI secolo. —internazionale/[email protected] (Web Info)