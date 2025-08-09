News

Spagna, domato incendio ex moschea Cordova: “Monumento è salvo”

by Adnkronos
(Adnkronos) – "Il monumento è in salvo. Non ci sono fiamme vive. Non sarà una catastrofe". Lo ha assicurato il sindaco di Cordova, José María Bellido, parlando dell'incendio divampato nella storica cattedrale della città del sud della Spagna. L'edificio, patrimonio mondiale Unesco, è conosciuto come 'La Mezquita', poiché un tempo era la Grande Moschea di Cordova. Il sindaco ha dichiarato che l'incendio è stato domato in tarda serata, come riportato dal quotidiano El Pais. —internazionale/[email protected] (Web Info)

