News

Sora, studente accoltellato davanti a scuola: caccia all’aggressore

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Si cerca l’aggressore che ieri ha accoltellato uno studente davanti al Liceo Artistico di Sora. Intorno alle 14, i carabinieri sono intervenuti in via Lucarelli, all’esterno della scuola, dove un giovane, dopo una breve discussione, ha aggredito lo studente 17enne minacciandolo con un coltello puntato alla gola e procurandogli delle escoriazioni. Dopo una colluttazione, l’aggressore si è dileguato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Lo studente è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Sora dove è stato medicato. 

Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al responsabile, attraverso testimonianze e verifica delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona. Secondo quanto si apprende, non si tratterebbe di una lite tra compagni: l’aggressore non sarebbe infatti uno studente della scuola e il 17enne non lo conosceva, tanto da non aver saputo spiegare bene nella denuncia i motivi per cui è stato aggredito.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Dal ‘ritorno’ di Eshkol Nevo a Jeffery Deaver,...

Lo sport piange Commisso. Abodi: “Innamorato della sua...

Australian Open, programma seconda giornata e quando giocano...

Russia, figlio di Kadyrov grave in ospedale dopo...

Proteste in Iran, i morti sarebbero oltre 3mila....

The Voice Kids, stasera 17 gennaio: gli ospiti...

Oscar 2026, chiuse le votazioni ma la corsa...

Fiorentina, addio a Rocco Commisso: dalle comunicazioni al...

C’è Posta per Te, stasera 17 gennaio: Emma...

Bonus casa 2026, ecco tutte le agevolazioni disponibili:...