Sondrio, uccide la moglie e confessa: arrestato 65enne

(Adnkronos) –

Femminicidio a Poggiridenti, in provincia di Sondrio. Oggi, sabato 2 agosto, i carabinieri della compagnia di Lecco hanno proceduto al fermo di polizia giudiziaria di R. M., 65enne di Poggiridenti, indiziato dell’omicidio della moglie N.E., di 76 anni. Durante un controllo notturno in città, l'uomo ha confessato di aver accoltellato e ucciso la moglie nella nottata di venerdì 1 agosto. Tutto è successo nella sua abitazione, da cui si è poi allontanato in direzione Lecco. Portato in caserma, l’uomo ha fornito ai carabinieri ulteriori dettagli che hanno permesso ai militari del comando provinciale di Sondrio di trovare il cadavere della donna e di recuperare, poco distante dal luogo dell’omicidio, anche l'arma e i vestiti utilizzati durante il delitto. Sempre in nottata, il 65enne è stato sottoposto a interrogatorio. Oggi verrà depositata al gip la richiesta di convalida del fermo e di applicazione di misura cautelare. —[email protected] (Web Info)