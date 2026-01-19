News

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono. M5S giù

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia e il Pd in crescita, il Movimento 5 Stelle cala. E’ il quadro del sondaggio Swg che oggi, 19 gennaio 2026, fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 in caso di elezioni. Fratelli d’Italia si conferma ampiamente primo partito secondo il rilevamento. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e sale al 31,1%. Aumenta il vantaggio sul Pd della segretaria Elly Schlein, che sale dello 0,1% e si attesta al 22,4%. Il M5S di Giuseppe Conte cede lo 0,3% e ora vale il 12,4%. 

Rispetto alla scorsa settimana, Forza Italia guadagna lo 0,1% e arriva all’8,4% approfittando del calo della Lega, che dall’8,3% scende all’8% netto. In discesa anche Verdi e Sinistra, accreditati del 6,4%. 

Più staccati Azione (2,8%), Italia Viva (2%), +Europa (1,3%) e Noi Moderati (1,2%). 

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Valentino, chi è Giancarlo Giammetti: l’altra metà dello...

Alimentazione, esperto Donegani: “Olio di palma demonizzato, sostituirlo...

Alimentazione, Tapella (Uiops): “Con Olio di palma sostenibile...

Valentino, l’omaggio dell’imitatore Dario Ballantini: “Gli devo tutto”

È morto Valentino, Barillari: “Nelle vie della dolce...

Cos’è il bazooka europeo e può davvero fare...

Valentino, quel rosso simbolo di eleganza che racchiude...

Bella Ma’, Pamela Petrarolo entra in studio e...

Da Jackie Kennedy a Sophia Loren, tutte le...

Alimentazione, Gramigna (Unigrà): “Olio di palma sostenibile è...